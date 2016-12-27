“البحرين المركزي” يكشف عن تصفية بنك المستقبل رسميًا

أعلن مصرف البحرين المركزي أنه يعتزم إجراء تصفية إجبارية لبنك المستقبل الإيراني بعد قرار سابق للمصرف المركزي بوضع البنك تحت إدارته.

وقال المصرف المركزي – في إعلان نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير – إنه ينوي التقدم إلى المحكمة المختصة بطلب التصفية الاجبارية وفقًا لقانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية.

ويخوّل القانون لمصرف البحرين المركزي بموجب قرار مسبب أن يتولى إدارة أي بنك مرخص له أو يعين مديرًا خارجيًا لإدارته في حالات منها أن يكون ما يقدمه هذا البنك يضر بصناعة الخدمات المالية في البلاد.

وكان محافظ مصرف البحرين المركزي أكد في تصريحات صحفية مطلع الشهر الماضي «إن بنك المستقبل في الطريق للانتهاء، وتتم الإجراءات القانونية لإنهاء ملفه تمامًا من البحرين خلال العام الجاري».

وأعلن مصرف البحرين المركزي في 30 أبريل 2015 عن إخضاع بنك المستقبل وشركة التأمين الإيرانية، لإدارته، كما أعلن المركزي في يناير الماضي اتخاذ خطوات لإغلاق بنك المستقبل، وقال مسؤولون في المصرف المركزي قبل عدة أشهر إن هذا الإجراء يهدف لحماية حقوق المودعين والمساهمين.

وبنك المستقبل الذي يوجد مقره في العاصمة البحرينية المنامة هو بنك تجاري تأسس كمشروع مشترك بين بنكين إيرانيين هما صادرات وملي والبنك الأهلي المتحد البحريني، بحسب الموقع الالكتروني للبنك.