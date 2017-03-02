“البترول الوطنية” يدرس 3 خيارات لبيع “مصفاة الشعيبة”

تنتظر “مصفاة الشعيبة ” قرار مجلس الادارة خلال مارس الجاري لوضع الاطار القانوني لتنفيذ عملية البيع.

وقالت مصادر ان البترول الوطنية تبحث في عدد من البدائل والخيارت المطروحة حيال بيع “مصفاة الشعيبة” وفق اللوائح والقوانين المعمول بها في الشركة ومؤسسة البترول الكويتية.

وقالت المصادر ان البترول الوطنية ستعرض عددا من الخيارات المطروحة للتصرف في المصفاة على مجلس ادارة الشركة ومن ثم مجلس ادارة مؤسسة البترول لاخذ الضوء الاخضر في المضي قدما في عملية البيع موضحة ان ابرز الخيارات المطروحة البيع كمصفاة متكاملة الوحدات او بيعها كاجزاء منفصلة او سكراب على حسب عروض الشراء.

وقالت المصادر أن شركة البترول الوطنية شكلت لجنة متخصصة من إدارة الشركة (التجارية والفنية والقانونية) لمتابعة عملية البيع، موضحاً أن الميزة الافضل التي تتمتع بها مصفاة الشعيبة مقارنة بباقي مصافي العالم المعروضة للبيع أنها تعمل في الوقت الراهن بشكل جيد.

الى ذلك قالت المصادر ان البترول الوطنية عينت ناصر الشماع نائبا للرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود استكمالا لقرار مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية القاضي بضم الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود الى شركة البترول الوطنية، وقالت ان الشماع كان قد شغل عددا من المناصب في البترول الوطنية قبل ترقيته الى مدير الشركة الكويتية لتزويد الطائرات بالوقود ليعود مرة اخرى نائبا للرئيس عقب ضم “كافكو ” الى الشركة.