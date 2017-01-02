“البترول الكويتية” تعلن أسعار الغاز المسال لشهر يناير

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية اليوم الاثنين أسعارا جديدة لغاز البترول المسال (البروبان والبيوتان) لشهر يناير الجاري.

وقالت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن غاز (البروبان) سيباع ب 435 دولارا أمريكيا للطن المتري الواحد خلال يناير الجاري بارتفاع 55 دولارا مقارنة بشهر ديسمبر الماضي الذي سجل 380 دولارا.

وأضافت المؤسسة في بيانها أن غاز (البيوتان) سيباع ب 495 دولارا أمريكيا للطن المتري الواحد خلال يناير الجاري بارتفاع 75 دولارا مقارنة بشهر ديسمبر الماضي الذي سجل 420 دولارا.

ويستخدم غازا البترول المسال (البروبان والبيوتان) في صناعة البتروكيماويات إضافة إلى استخدامات أخرى كوقود للطبخ وفي مجالات التدفئة وغيرها من الاستخدامات المختلفة.

وتتأثر أسعار الغاز المسال من (البروبان والبيوتان) بأسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعا أو انخفاضا والتي تعد المحدد الرئيسي لأسعار هذه المواد إضافة الى تأثرها بارتفاع وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية كذلك لأسباب أخرى منها الجيوسياسية والكوارث الطبيعية والأزمات الاقتصادية.