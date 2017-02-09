“الباحة للاستثمار” تحقق أرباحا قدرها 2916 ريال

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أعلنت شركة “الباحة للاستثمار”  عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية يناير 2017 نحو 185.36 مليون ريال أي ما يعادل 123.6 % من رأسمالها، كما يوضح الجدول التالي:

الخسائر المتراكمة للشركة

الفترة

يناير 2017

رأس المال (مليون ريال )

150

الخسائر المتراكمة (مليون ريال )

185.36

نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال

123.6 %

وانخفضت الخسائر المتراكمة للشركة بعد أن حققت أرباحا قدرها 2916 ريال خلال شهر يناير الماضي، كما يوضح الجدول التالي:

أرباح الشركة منذ بداية عام 2017

الفترة

1 يناير –  31 يناير 2017

صافي الأرباح (ألف ريال )

2.92

عدد الأسهم (مليون سهم)

15.0

العائد على السهم (ريال/للسهم )

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Tags:#أرباحالباحة للاستثمارشركات
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امل صبرى

امل صبرى

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