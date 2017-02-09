“الباحة للاستثمار” تحقق أرباحا قدرها 2916 ريال

أعلنت شركة “الباحة للاستثمار” عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية يناير 2017 نحو 185.36 مليون ريال أي ما يعادل 123.6 % من رأسمالها، كما يوضح الجدول التالي:

الخسائر المتراكمة للشركة الفترة يناير 2017 رأس المال (مليون ريال ) 150 الخسائر المتراكمة (مليون ريال ) 185.36 نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال 123.6 %

وانخفضت الخسائر المتراكمة للشركة بعد أن حققت أرباحا قدرها 2916 ريال خلال شهر يناير الماضي، كما يوضح الجدول التالي: