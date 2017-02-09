“الباحة للاستثمار” تحقق أرباحا قدرها 2916 ريال

أعلنت شركة “الباحة للاستثمار” عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية يناير 2017 نحو 185.36 مليون ريال أي ما يعادل 123.6 % من رأسمالها، كما يوضح الجدول التالي:
الخسائر المتراكمة للشركة
الفترة
يناير 2017
رأس المال (مليون ريال )
150
الخسائر المتراكمة (مليون ريال )
185.36
نسبة الخسائر المتراكمة من رأس المال
123.6 %
وانخفضت الخسائر المتراكمة للشركة بعد أن حققت أرباحا قدرها 2916 ريال خلال شهر يناير الماضي، كما يوضح الجدول التالي:
أرباح الشركة منذ بداية عام 2017
الفترة
1 يناير – 31 يناير 2017
صافي الأرباح (ألف ريال )
2.92
عدد الأسهم (مليون سهم)
15.0
العائد على السهم (ريال/للسهم )
0.0002