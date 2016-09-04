الانتهاء من تنفيذ مشروع “قناة دبي المائية” نهاية العام الجاري

قاربت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على الانتهاء من تنفيذ آخر مراحل مشروع قناة دبي المائية، وذلك في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، وفقاً لصحيفة “الإمارات اليوم”.

وأطلقت دبي في أكتوبر 2013 مشروع “قناة دبي المائية” التي ستربط منطقة الخليج التجاري بمياه الخليج العربي مروراً بقلب دبي بمسافة 3 كيلومترات وبتكلفة إجمالية قدرها مليارا درهم.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات قد أرست في مايو الماضي عقد المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع قناة دبي المائية بتكلفة 703 ملايين درهم على أن يتم الانتهاء من تنفيذهما نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وستضيف القناة مسافة 6 كيلومترات إلى الواجهة البحرية لدبي، في حين سيوفر المشروع مساحة تزيد على 80 ألف متر مربع مخصصة للأماكن العامة والمرافق.

ويشمل المشروع مركزاً للتسوق ومحال تجارية ومرافق ترفيهية يصل بينها جسر، ومطاعم في محيط المشروع الذي سيحتوي أيضاً على مجموعة من المرافئ لليخوت والقوارب و4 فنادق عالمية.

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