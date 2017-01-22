الإمارات: 160 مليار درهم قيمة العقود الإنشائية خلال 2016

كشفت دراسة أعدتها شركة ”بي إن سي نتورك” المتخصصة في إدارة وتتبع المشروعات، أن عدد العقود الانشائية المبرمة في الامارات وصلت إلى 1729 عقدا بقيمة 160 مليار درهم خلال عام 2016.

وتوقعت الدراسة التي أعدتها الشركة تراجع قيمة العقود الإنشائية في الإمارات إلى 156 مليار درهم خلال عام 2017، ويكو ن أغلبها في القطاع العقاري، لترتفع إلى 163.68 مليار درهم خلال 2018.

وقال أفين غدواني الرئيس التنفيذي للشركة أن القطاع العقاري استحوذ على 67% من إجمالي قيمة العقود الإنشائية المبرمة خلال العام الماضي بقيمة 107.8 مليار درهم، وتشمل العقود تطوير الأبنية السكنية والفندقية والتجارية، وكذا بناء المدارس والمستشفيات.

وأشار غدواني إلى أن دولة الإمارات تستحوذ على 39% من إجمالي قيمة العقود الإنشائية المبرمة في دول الخليج خلال عام 2016، بقيمة تصل لـ 414 مليار درهم.