” الامارات للاتصالات” تغير نسبة ملكيتها في شركة “إي إم تي إس القابضة بي في”

أعلنت شركة “مجموعة الامارات للاتصالات”، عن توقيع اتفاقية مساهمين جديدة مع شركة “إي إم تي إس القابضة بي في”.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، أنه بموجب الاتفاقية تنخفض حقوق التصويت لمجموعة اتصالات في ” إي إم تي إس القابضة بي في ” إلى 25%، من خلال إصدار شريحة جديدة من الأسهم الممتازة.

في حين ارتفعت حصة الشركة في الأسهم العادية إلى 45%، من خلال إصدار أسهم عادية جديدة، وذلك نتيجة تحويل جزء من قروض المساهمين إلى حقوق ملكية.

وأضافت الشركة أن المساهمين في شركة ”إي إم تي إس القابضة بي في” قد اتفقوا على التنازل عن الرصيد المتبقي من قروض المساهمين، لافتة أنها ستستمر باعتبار هذه الشركة زميلة في القوائم المالية الموحدة.

وتمتلك ”مجموعة الامارات الاتصالات” 40% من رأسمال شركة “اميرجنج ماركتس تلكوميوليكشن سيرفسز ليمتد” (إي إم تي إس).