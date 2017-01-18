”الامارات دبي الوطني” يدعو المساهمين إلى اجتماع الجمعية العمومية

دعا ”بنك الامارات دبي الوطني” المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي العاشر يوم الأحد 12 فبراير 2017، على الساعة 5 مساء في المكتب الرئيسي للبنك بدبي.

وأضاف البنك في بيان له على سوق دبي اليوم، أن الجمعية العمومية ستناقش في اجتماعها الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

كما ستطلع عمومية البنك خلال اجتماعها القادم على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير السهمية التي سيتم إصدارها من قبل البنك، إلى جانب مراجعة والموافقة على التقارير المالية والمحاسبية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.