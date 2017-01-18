”الامارات دبي الوطني” يدعو المساهمين إلى اجتماع الجمعية العمومية

share on:

دعا ”بنك الامارات دبي الوطني” المدرجة أسهمه في سوق دبي المالي، المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوي العاشر يوم الأحد 12 فبراير 2017، على الساعة 5 مساء في المكتب الرئيسي للبنك بدبي.

وأضاف البنك في بيان له على سوق دبي اليوم، أن الجمعية العمومية ستناقش في اجتماعها الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % من رأس المال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

كما ستطلع عمومية البنك خلال اجتماعها القادم على مقترحات أعضاء مجلس الإدارة بشأن السندات المالية غير السهمية التي سيتم إصدارها من قبل البنك، إلى جانب مراجعة والموافقة على التقارير المالية والمحاسبية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

Print Friendly

تعليقات

comments

اقرأ ايضا  ارتفاع أسعار النفط مع ترقب اجتماع "أوبك" المقبل في الجزائر
Tags:اجتماعالامارات دبي الوطنيالجمعية العمومية
share on:
وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

اخبار ذات صله

share
  • /

”الامارات الاسلامي” يعلن اجتماع مجلس الإدارة 15 يناير

share
  • /

البحرين تستضيف ملتقى الشرق الأوسط للتأمين

share on: