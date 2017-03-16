“الامارات المركزي” يرفع سعر الفائدة على شهادات الايداع

أعلن مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي عن رفع سعر الفائدة على شهادات الايداع التي يصدرها بواقع 25 نقطة أساس، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس 16 مارس الجاري.

وأوضح المركزي في بيان له، أن قرار رفع سعر الفائدة عائد إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي، وذلك نتيجةً لرفع مجلس الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة على الأموال الفدرالية بـ 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المنعقد أمس.

كما رفع سعر إعادة الشراء (Repo) المطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي بضمان شهادات الايداع بـ 25 نقطة أساس ليصل إلى 1.25%.