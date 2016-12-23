“الاقتصاد” تبحث تنمية العلاقات مع أرمينيا

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد مع سورين كارايان وزير التنمية الاقتصادية والاستثمار الأرميني، سبل تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية وبناء شراكات استثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل في ظل ما يتمتع به الجانبان من إمكانات وقدرات واعدة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بفندق جراند حياة بدبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وجمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.

تناول اللقاء تطور العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وسبل تعزيز التبادل التجاري والسياحي وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالتركيز على الزراعة والصناعات الغذائية والصناعات التحويلية والسياحة والطاقة المتجددة والتعدين إلى جانب التعاون في مجالات تكنولوجيا المعلومات. كما شهد اللقاء التنسيق لعقد ملتقى الأعمال الإماراتي الأرميني في مارس المقبل بأبوظبي.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، متانة العلاقات الثنائية وما تشهده من تطور ملحوظ في ظل الجهود المشتركة لمد جسور التواصل والتعاون والاستفادة من الفرص المطروحةوتابع أن الاستثمار في مجال الزراعة والصناعات الغذائية يحتل أولوية لدى الإمارات في ظل استيرادها نحو 85% من احتياجاتها الغذائية، وهو ما يجعله من المجالات المرشحة لقيادة مرحلة جديدة من التعاون المشترك مع أرمينيا خلال الفترة المقبلة.

تجارة

وأشار إلى أن حجم التجارة بين البلدين لا يزال أقل من المستويات المأمولة، إذ سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وأرمينيا حوالي 100 مليون دولار بنهاية العام 2015، مؤكداً على ضرورة تعزيز العمل المشترك للارتقاء بتلك الأرقام إلى المستويات المأمولة. وأكد على الفرص الواعدة التي يطرحها قطاع السياحة.

ومن جانبه، أشار سورين كارايان وزير التنمية الاقتصادية والاستثمار الأرميني إلى وجود 32 مشروعاً في مجالات الزراعة والسياحة ضمن الخطة التنموية لأرمينيا خلال الفترة المقبلة، معرباً عن تطلع بلاده لبناء شراكات استثمارية مع الشركات الإماراتية في هذه المجالات، خاصة في ظل ما أثبتته تلك الشركات من كفاءة وسمعة دولية متميزة.