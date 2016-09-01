الاقتصاد النيجيري يتجه نحو الركود

انزلقت نيجيريا نحو الركود، بعدما أظهرت بيانات حديثة انكماش الاقتصاد 2.1% في الفترة من أبريل/نيسان وحتى يونيو/حزيران، بعدما انكمش 0.4% في الربع الأول.

وشهدت البلاد تراجعًا في النمو على مدار ربعين سنويين متتاليين وهو ما يوافق تعريف الركود.

ووفقًا لمكتب الإحصاءات النيجيري، فإن صناعة النفط الحيوية بالبلاد تضررت من ضعف الأسعار العالمية، ولكن الحكومة أوضحت أن هناك نموًا قويًا في قطاعات أخرى.

وإلى جانب تراجع العملة المحلية “النيرا” إلا أن نيجيريا تواجه ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى في 11 عامًا عند 17.1% في يوليو/تموز.

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