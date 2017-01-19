الاقتصاد التركي يتعرض لهجوم من خلال أسعار الصرف

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قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الخميس إن الاقتصاد التركي يتعرض لهجوم من خلال سعر صرف العملة وذلك بعد الانخفاضات الحادة التي شهدتها الليرة التركية مضيفا أن المسؤولين عن هذا الهجوم يحاولون إبطاء عجلة الاستهلاك والإنتاج والاستثمار.

أدلى إردوغان بتصريحاته خلال كلمة ألقاها أمام مسؤولين محليين في القصر الرئاسي بأنقرة.

وقال الرئيس التركي مرارا إن بلاده تتعرض لهجوم اقتصادي من الخارج.

وفقدت الليرة التركية ما يصل إلى عشرة بالمائة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي بعد انخفاض في خانة العشرات في عام 2016.

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Tags:أسعار الصرفالاقتصاد التركيبنوك
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امل صبرى

امل صبرى

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