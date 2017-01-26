الاقتصاد البريطاني يحقق نمواً أفضل من المتوقع

أظهر الاقتصاد البريطاني أداءً أفضل من المتوقع خلال الربع الأخير من عام 2016، وتمكن من النمو بوتيرة فصلية بلغت 0.6% مقارنة بتوقعات أشارت إلى نمو نسبته 0.5% فقط، ليسهم في تصنيف المملكة المتحدة كأحد أسرع الاقتصادات الكبرى المتقدمة نمواً خلال العام الماضي.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني اليوم، نمو الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بنسبة 2% على أساس سنوي، وهو ما جاء متوافقاً مع التكهنات، والذي يتوقع أيضاً أن يتجاوز معدل النمو المسجل في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو خلال نفس الفترة.

وتلقى الاقتصاد البريطاني دعماً قوياً في أعقاب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر تزايد الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما أعانه على مخالفة العديد من التوقعات التي أشارت إلى حدوث تقلبات واضطرابات حادة عقب نتيجة الاستفتاء الذي أجري في يونيو/ حزيران الماضي.

واستقر الإسترليني أمام العملة الأمريكية عقب صدور البيانات عند 1.2629 دولار، في تمام الساعة 12:47 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس مستوى 1.2660 دولار في وقت سابق وهو الأعلى في سبعة أسابيع.