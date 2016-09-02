الاقتصاد الأمريكي يضيف عدد وظائف أقل من المتوقع

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أضاف الاقتصاد الأمريكي عدد وظائف أقل من التوقعات خلال أغسطس/ آب، في إشارة قد تدفع بقرار زيادة أسعار الفائدة إلى نهاية العام بدلا من الشهر الجاري.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة، إضافة الاقتصاد 151 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي مقابل 255 ألف وظيفة في الشهر السابق له.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي 180 ألف وظيف خلال الشهر الماضي.
وأظهرت البيانات استقرار معدل البطالة الأمريكية عند مستوى 4.9%، بينما استقر معدل المساهمة في سوق العمل عند 62.8%.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة بنسبة 0.1% إلى 25.73 دولار بينما ارتفع على أساس سنوي بنسبة 2.4%.

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Tags:اسعارالاقتصاد الأمريكيفائدة
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