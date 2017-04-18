الاسهم الأمريكية ترتفع خلال التداولات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الاثنين وسط تجاهل من المستثمرين للتوترات الجيوسياسية، حيث تلقت دعما من أسهم شركات الصناعات الدفاعية في أعقاب ضربات من جانب الجيش وتحركات مختلفة لأفرعه في بعض المناطق حول العالم.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بحوالي 120 نقطة إلى 20570 نقطة في تمام الساعة 07:26 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، كما ارتفع مؤشر “نازداك” (+ 33 نقطة) إلى 5838 نقطة، في حين ارتفع مؤشر “S&P 500″ القياسي (+ 13 نقطة) إلى 2342 نقطة.

يأتي ذلك بعد أن أعلن الجيش الأمريكي الأسبوع الماضي إسقاط ما عرف بـ”أم القنابل” على أهداف لعناصر إرهابية في أفغانستان، كما استعرضت البحرية الأمريكية قدراتها بإرسال سفن حربية قبالة سواحل شبه الجزيرة الكورية لتهديد “بيونج يانج”.