الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية تهبط لأدنى مستوى

قال البنك المركزي الكوري الجنوبي يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي) إن احتياطياته الأجنبية هبطت لثالث شهر على التوالي في ديسمبر كانون الأول لتصل إلى 371.10 مليار دولار وهو أدنى مستوى في ستة أشهر.

وقال بنك كوريا إن الاحتياطيات انخفضت بمقدار 880 مليون دولار من 371.99 مليار دولار في نوفمبر تشرين الثاني وهو أقل مستوى منذ يونيو حزيران من العام الماضي عندما بلغت 369.89 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي أن الانخفاض يرجع إلى صعود الدولار الأمريكي الشهر الماضي أمام العملات الرئيسية وهو ما خفض بدوره قيمة العملات الأخرى المحتفظ بها في احتياطيات البنك.

وفي 2016 زادت الاحتياطيات الأجنبية لكوريا الجنوبية بمقدار 3.14 مليار دولار عن العام السابق. وتملك البلاد ثامن أكبر احتياطيات من النقد الأجنبي في العالم.