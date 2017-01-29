“الاتصالات السعودية”: زيادة صافي الأرباح بقيمة 336 مليون ريال

قالت شركة “الاتصالات السعودية” في بيان لها على تداول، إن الاثر الجوهري الناتج عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية يتمثل في زيادة صافي الدخل بقيمة تبلغ 336 مليون ريال (8%).

وأشارت إلى أن سبب ذلك وبشكل رئيسي يعود لإختلاف معالجة إتفاقية إمتياز تقديم خدمات لدى احدى شركات المجموعة، حيث تعالج و تصنف هذه الاتفاقية كأصول ثابتة حسب معايير المحاسبة السعودية إلا أن معايير المحاسبة الدولية تعالج وتصنف هذه الاتفاقية كأصول غير ملموسة.

وأوضحت أنه نتج عن ذلك انخفاض في المصروفات بمبلغ 175 مليون ريال، بالاضافة لذلك انخفاض في مصروف مخصص نهاية الخدمة بمبلغ 67 مليون ريال نتيجة لإعادة تقييم مخصص نهاية الخدمة.

وبينت “الاتصالات السعودية” انه تم تحديد الأثر الجوهري الناتج عن تطبيق معايير المحاسبة الدولية، من واقع بيانات القوائم المالية الموحدة النصف سنوية لعام 2016.

وأكدت الشركة أنه لا يوجد أثر جوهري على قائمة المركز المالي لمجموعة الاتصالات السعودية حيث بلغ الانخفاض في صافي حقوق المساهمين 32 مليون ريال علما بأنه تم إعادة تبويب الأرصدة المدينة لفروقات ترجمة القوائم المالية بمبلغ 2565 مليون ريال و الاحتياطيات الأخرى بمبلغ 836 مليون ريال من خلال رصيد الأرباح المبقاة (المعيار الدولي رقم 1 ).

وأضافت أنه تم إعداد وتدقيق قوائم مالية موحدة نصف سنوية لعام 2016 م وقائمة مركز مالى موحد افتتاحي في 2016/1/1، حسب معايير المحاسبة الدولية، ولا توجد أي معوقات تؤثر على مقدرة الشركة في إعداد قوائمها المالية وفق معايير المحاسبة الدولية.

وأكدت جاهزيتها في تطبيق معايير المحاسبة الدولية وإعداد قوائمها المالية بدءًا من الربع الأول من عام 2017م، وخلال الفترة النظامية المحددة.