“الاتصالات السعودية” تقدم قرضا بـ 600 مليون ريال لـ”اوجيه تيليكوم”

قالت وكالة “بلومبيرغ” نقلا عن مصادر لها، أن شركة “الاتصالات السعودية” قدمت قرضا بقيمة 160 مليون دولار أو ما يعادل 600 مليون ريال لشركة “أوجيه تيليكوم” التابعة لها.

وأوضحت مصادر الوكالة، أن القرض سيسمح لشركة “اوجيه تيليكوم” بدفع فائدة قرض كانت قد تأخرت عن دفعه في سبتمبر الماضي.

و تملك “الاتصالات السعودية” حصة 35 % من “أوجيه تيليكوم”، اشترتها في بداية 2008 من عائلة الحريري بمبلغ 9.6 مليار ريال.

وكانت مصادر صحفية قد قالت مؤخرا، أن أوجيه تيليكوم قد تخلفت عن سداد دفعة فائدة قيمتها نحو 300 مليون دولار في قرض قيمته 4.75 مليار دولار نهاية سبتمبر.