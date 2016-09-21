“الاتصالات السعودية” تدخل جينيس للأرقام القياسية

دخلت شركة الاتصالات السعودية STC غينيس للأرقام القياسية بتكوينها اكبر خريطة بشرية لدولة أو قارة، ضمن حملة STC الخاصة بالاحتفالات باليوم الوطني والتي اطلق عليها “#لبيه_يا _بلادي”، واشتملت على عدد من الفعاليات منها اغنية وطنية وتكوينات بشرية تضمنت تشكيل خريطة المملكة العربية السعودية وايضا شعار الرؤية 2030، بمشاركة المئات من المجموعات البشرية المدربة.

وقد تسلم الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية الدكتور خالد بن حسين البياري شهادة من ممثلي غينيس للأرقام القياسية في احتفال بهذه المناسبة، بعد نجاح التكوينات البشرية التي رسمت خريطة المملكة.

وبهذه المناسبة اوضح مدير عام الشئون الاعلامية بالاتصالات السعودية أمجد شاكر، ان STC وضمن تفاعلها المتواصل مع مناسبة اليوم الوطني السعودي، قامت بتسخير امكانياتها لتكون احتفاليتها بهذا اليوم بشكل مميز ويتناسب مع هذه المناسبة العظيمة، حيث وجدنا ان تحقيق رقم قياسي لخريطة المملكة العربية السعودية بتكوينات بشرية يتم عملها بهذا الحجم لأول مرة عالميا، يعطي ابعاداً أخرى لخارطة وطننا وعشقنا لكل جزء من حدوده.

واعتبر شاكر ان حصول الشركة على شهادة غينيس للأرقام القياسية لهذا العمل الوطني هو مفخرة لكل السعوديين، فهذه أول مرة يتم كسر هذا الرقم القياسي على مستوى العالم.

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