“الاتصالات السعودية” تحصل على ترددات إضافية بقيمة 2.5 مليار ريال

أعلنت شركة “الاتصالات السعودية” انها حصلت على أشعار من قبل هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات بتاريخ 7 يونيو 2017 يتضمن فوزها في المزاد الخاص بالترددات الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة في النطاقين (700) و (1800) ميجاهيرتز.

وحسب بيان للشركة على تداول، فإن الشركة حصلت على الترددات بقيمة 2507 ملايين ريال يدفع منها 30% (نحو 752 مليون ريال) خلال عام 2017 م والباقي يدفع خلال 10 سنوات على دفعات متساوية ابتداءً من عام 2019.

وبينت أنها قد حصلت بموجب الإشعار على ترددات راديوية بعرض ( 2*15 ) في النطاق (700) ميجاهيرتز الذي يعتبر من اكثر النطاقات فعالية نظرا لخصائصه المتميزة في التغطية مقارنة بالنطاقات الأاخرى كما حصلت على ترددات راديوية بعرض (2*8) في النطاق (1800) ميجاهيرتز، وذلك لمدة (15 عام) تبدأ من 2018/1/1م.

وأشارت إلى أنه سيتم تمويل هذا العقد بتمويل ذاتي من مصادرها، متوقعة ألا يترتب على هذا الشراء أثر جوهري على نتائجها.

وقالت الشركة إن الحصول على هذه الترددات سيمكنها من استيعاب التزايد المستمر في حركة الإنترنت وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وتلبية تطلعاتهم الحالية والمستقبلية من خلال تقديم أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.

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