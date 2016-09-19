“الاتصالات السعودية” تبحث بيع حصتها في “ماكسيس” الماليزية

قالت وكالة “بلومبرغ” بحسب مصادر لها وصفتها بالمطلعة، إن شركة “الاتصالات السعودية” تبحث بيع حصة غير مباشرة لها في شركة “ماكسيس الماليزية”.

وأوضحت مصادر الوكالة أن “الاتصالات السعودية” قد تنظر في إمكانية بيع حصتها في “ماكسيس”، لصندوق التقاعد الماليزي أو مستثمر مالي آخر.

وبينت المصادر بأن امتلاك “الاتصالات السعودية” حصة قدرها 25% من شركة “بيناريانج” الماليزية التي تمتلك حصة مسيطرة في شركة “ماكسيس” يمنح شركة “الاتصالات” حصة قدرها 16.2% في “ماكسيس” الماليزية بقيمة 1.8 مليار دولار (6.75 مليار ريال).

و استحوذت شركة “الاتصالات السعودية” على حصة قدرها 25% في مجموعة “بيناريانج” الماليزية في 2007، وكانت الأخيرة تمتلك حصة قدرها 100% من مجموعة ماكسيس القابضة الماليزية، حتى تم طرح جزء من “ماكسيس” في السوق المالية الماليزية لتصل ملكية “بيناريانج” الحالية فيها إلى 65%.

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