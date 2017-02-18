“الاتحاد للقطارات” تستكمل نقل 10 ملايين طن من حبيبات الكبريت

أعلنت الاتحاد للقطارات، المُطور والمُشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات، نجاحها في نقل 10 ملايين طن من حبيبات الكبريت لصالح شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، وذلك منذ بداية الأعمال التشغيلية للمرحلة الأولى حتى 10 فبراير الجاري.

ويعمل قطارا الاتحاد للقطارات في المرحلة الأولى على نقل حبيبات الكبريت من مصادر الإنتاج في شاه وحبشان إلى الرويس، منذ أن حصلت الاتحاد للقطارات على اعتماد لبدء التشغيل التجاري في المرحلة الأولى من قبل الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في ديسمبر 2015، وذلك ضمن جدول يومي محدد، حيث ينقل كل قطار نحو 11 ألف طن من حبيبات الكبريت يومياً. وقد بلغ متوسط حبيبات الكبريت التي يتم نقلها شهرياً 410 آلاف طن، وهو رقم يفوق الكمية المتوقعة بمقدار 7 ملايين طن مع نهاية أغسطس 2016.

وتمتد شبكة الاتحاد للقطارات على نحو 1200 كيلومتر، بينما تمتد المرحلة الأولى لمسافة 264 كيلو مترا، لتربط بين مصادر انتاج الكبريت في شاه وحبشان، عبر المرفأ، بنقطة التصدير في الرويس.

ويتألف أسطول الاتحاد للقطارات حالياً من سبعة قاطرات تمت صناعتهم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل جميعها على الكهرباء والديزل، بالإضافة إلى عربات تم تزويدها من قبل شركة “سي إس آر” الصينية.

وفي حين وصول المرحلة الأولى من الاتحاد للقطارات إلى كامل طاقتها الاستيعابية، ستعمل على نقل أكثر من 7 ملايين طن من حبيبات الكبريت سنوياً.