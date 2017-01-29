“الاتحاد للطيران” و “لوفتهانزا” تعقدان مؤتمرًا صحفيًا بشأن التعاون

قالت الاتحاد للطيران المملوكة لحكومة أبوظبي والناقلة الألمانية لوفتهانزا يوم الأحد إنهما ستعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا بشأن خطط تعاونهما وذلك في أبوظبي يوم الأربعاء.

كانت الاتحاد ولوفتهانزا وقعتا الشهر الماضي اتفاقا للتشارك في الرمز وقالتا إنهما تريدان استكشاف فرص التعاون في مجالات أخرى. جاء ذلك بعد أن وقعت شركة الطيران الألمانية اتفاقا مع اير برلين لاستئجار 38 طائرة بأطقمها منها.

وقالت لوفتهانزا يوم‭ ‬الأحد إن المؤتمر الصحفي سيتناول أوجه التعاون في المستقبل. وقالت الدعوة الصادرة عن الاتحاد لحضور المؤتمر إن جيمس هوجان رئيسها التنفيذي وكارستن سبور الرئيس التنفيذي للوفتهانزا سيتحدثان إلى وسائل الإعلام في أبوظبي.

تملك الاتحاد للطيران حصة أقلية في كل من اير برلين وأليطاليا اللتين تمنيان بخسائر.

ورغم تكهنات وسائل الإعلام عن خطوات محتملة من جانب لوفتهانزا للاستثمار في شركة الطيران الإيطالية وزيادة التعاون مع اير برلين فقد قال المسؤولون التنفيذيون في لوفتهانزا مرارا خلال الفترة الأخيرة إن الشركة مشغولة جدا بخطط التكامل مع اير برلين والاستحواذ على خطوط طيران بروكسل.

كانت مجموعة الاتحاد للطيران أعلنت الأسبوع الماضي أن هوجان سيترك الشركة في النصف الثاني من 2017.