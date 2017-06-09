“الاتحاد للطيران” و”توي” تتخليان عن فكرة إطلاق شركة طيران للرحلات الترفيهية

قالت الاتحاد للطيران التي تتخذ من أبوظبي مقرا يوم الخميس إنها أنهت محادثات مع توي أكبر مشغل رحلات في أوروبا بشأن مشروع مشترك محتمل كان يستهدف إطلاق شركة طيران مشتركة جديدة للرحلات الترفيهية.

وفي إطار الخطط التي أعلنت العام الماضي كانت شركة الطيران توي فلاي التابعة لتوي ستندمج مع شركة نيكي للرحلات الترفيهية التابعة لاير برلين فور أن تشتري الاتحاد للطيران نيكي من اير برلين.

وقالت الاتحاد يوم الخميس إنها لم تتمكن من التوصل لاتفاق بشأن طبيعة المشروع المشترك رغم “شهور طويلة من المفاوضات” بينما قالت توي إن نيكي “لم تعد متاحة” لعقد صفقة.

وقال سيبستيان إيبل عضو المجلس التنفيذي لشركة توي في بيان “ما زال لشركة رحلات ترفيهية أوروبية قوية قيمة استراتيجية كبيرة. في نهاية الأمر يتسم قطاع الطيران في ألمانيا بفائض الطاقة”.

وأضاف “لكن نيكي لم تعد متاحة للمشاركة في مشروع مشترك. سنواصل السعي لإعادة تهيئة توي فلاي من أجل تطوير آفاق طويلة المدى للشركة وموظفيها”.

وقالت توي إنها ما زالت ترحب بالشراكات والمشروعات المشتركة.

وأظهر التقرير السنوي لاير برلين أن الشركة تلقت بالفعل 300 مليون يورو (337 مليون دولار) من الاتحاد مقابل نيكي.

غير أن الاتحاد قالت في بيان إن الأنشطة الترفيهية لاير برلين ستواصل العمل كوحدة منفصلة تحمل العلامة التجارية نيكي.

وقالت الاتحاد “ستعلن اير برلين في الوقت المناسب المزيد من التفاصيل عن هذا الهيكل.”

ولم ترد اير برلين على طلب التعليق.

وانخفض سهم توي 0.3 بالمئة إلى 1.154 يورو بحلول الساعة 1037 بتوقيت جرينتش في حين صعد سهم اير برلين 2.8 بالمئة إلى 0.929 يورو.

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