“الاتحاد للطيران” تنفي إعادة هيكلة الشركة وتراجع خططها الاستراتيجية

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نفت مجموعة “الاتحاد للطيران” ما تداولته بعض الصحف الأجنبية حول إعادة هيكلة الشركة وتراجع خططها الاستراتيجية، إضافة إلى رغبتها بالاستغناء عن الرئيس التنفيذي للشركة “جيمس هوجان”.
واكتفت المجموعة بالنفي ولم تعلق على الأخبار المتداولة، بقولها: “نحن لا نعلق على الشائعات الواردة والأخبار المزعومة التي تتردد في الأوساط”.

يشار إلى أنه كانت بعض الصحف الأجنبية قد نشرت أخباراً تفيد بتوقع الرئيس التنفيذي للشركة بترك منصبه خلال الاشهر الثلاثة القادمة وإعادة هيلكة الاتحاد وبدء الشركة بالتخارج من استثماراتها الأوروبية في يناير، كما ذكرت أن الشركة عانت خسائر تقدر بـ 2.5 مليار يورو وستبيع استثماراتها الأوروبية بقيمة متدنية.

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Tags:إعادة هيكلةالاتحاد للطيراننفي
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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