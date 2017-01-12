”الاتحاد للطيران” تنفي اقتراض 9.5 مليار درهم لشراء طائرات جديدة

نفت شركة “الاتحاد للطيران” ما تداولته وكالة بلومبيرغ حول وجود مباحثات مع بنوك لاقتراض 9.5 مليار درهم، لتمويل شراء طائرات جديدة، حسبما أوردت صحيفة ”الاتحاد”.

واكتفت الشركة بالنفي ولم تعلق على الأخبار المتداولة، حيث قال متحدث باسم الشركة: ”من جهتنا لا نُعلّق على الشائعات التي لا أساس لها من الصحة”.

ويشار إلى أنه كانت وكالة بلومبيرغ قد نشرت خبرا يفيد أن الشركة تسعى لجمع ملياري دولار عن طريق قرض مدته 12 عاماً لتمويل شراء 10 طائرات من طراز ” إيرباص دريملاينر”، كما ذكرت أن الشركة تسعى أيضاً لجمع 600 مليون دولار لشراء طائرتي إيرباص من طراز “إيه 380 سوبر جامبو”.