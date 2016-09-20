“الاتحاد للطيران” تعزز القدرة الاستيعابية إلى أستراليا

تضيف الاتحاد للطيران ثلاث رحلات أسبوعية بين أبوظبي وسيدني لتشغيل جدول رحلات بمعدل رحلتين يوميا بدءا من 6 فبراير 2017.

وسترتفع رحلات الإقلاع الصباحية من أبوظبي ورحلات الإقلاع بعد الظهيرة من سيدني من أربع إلى سبع رحلات أسبوعيا.. وتتزامن هذه الزيادة في جدول رحلات الشركة إلى سيدني مع الخطوة التي اتخذتها شريكتها الاستراتيجية فيرجن أستراليا لتغيير عملياتها بين أستراليا وأبوظبي من سيدني إلى بيرث اعتبارا من 9 يونيو 2017.

وفي إطار تعزيز اتفاقية الشراكة بالرمز.. ستضيف الاتحاد للطيران رمزها “EY” إلى الرحلات الأسبوعية الثلاث الجديدة التي ستشغلها فيرجن أستراليا بين بيرث وأبوظبي.

وللحفاظ على استمرارية جدول الرحلات.. ستشغل الاتحاد للطيران رحلاتها الأسبوعية الثلاث الجديدة إلى سيدني في نفس مواعيد الرحلات الحالية التي تشغلها شريكتها الاستراتيجية فيرجن أستراليا بين سيدني وأبوظبي والتي وضعت الاتحاد للطيران رمزها “EY” عليها منذ إطلاقها في فبراير 2011.

وسيتم تشغيل رحلات سيدني الإضافية عبر طائرة بوينغ/ 777-300ER /التي تضم ثلاث درجات .. وتضم الطائرة ثمانية مقاعد في الدرجة الأولى و40 مقعدا في درجة رجال الأعمال و280 مقعدا في الدرجة السياحية.

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