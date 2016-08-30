“الاتحاد للطيران” تطلق حملة عروض ترويجية عالمية

أطلقت الاتحاد للطيران حملة عروضها السنوية العالمية التي تستهدف ضيوف درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية، وتوفر تنزيلات كبرى على أسعار الرحلات إلى طائفة واسعة من الوجهات في مختلف أنحاء العالم مع إمكانية السفر حتى يونيو 2017.

ويمكن للضيوف تحقيق الاستفادة المثلى من هذه العروض الترويجية المتاحة على مدار سبعة أيام فقط، عبر الحجز من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد للطيران etihad.com أو عبر وكيل السفر المحلي الخاص بهم خلال الفترة من 29 أغسطس إلى 4 سبتمبر 2016.

تخفيضات

وتوفر حملة العروض الترويجية تخفيضات تصل إلى 50 في المئة على أسعار تذاكر الرحلات إلى 45 وجهة من أشهر الوجهات في العالم على امتداد أوروبا، وآسيا، والشرق الأوسط، وأفريقيا، والأميركيتين. وإضافةً إلى ذلك، سوف يتمكن أعضاء برنامج الولاء التابع للشركة «ضيف الاتحاد» من اكتساب الأميال على كافة أسعار التذاكر ضمن الحملة الترويجية.

قال دانيال بارنجر، نائب أول للرئيس لشؤون المبيعات العالمية في الاتحاد للطيران: «واصلنا التوسع في شبكتنا العالمية هذا العام وأضفنا المزيد من الطائرات إلى أسطولنا، بما يضمن تقديمنا منتجات عالية الجودة على امتداد طائراتنا وإتاحتها للملايين من الضيوف الذين يختارون السفر معنا كل عام.

ومن خلال تضمين شركات الطيران الشريكة لنا في حملة عروضنا الترويجية الجديدة، فإننا نوفر بذلك إمكانية وصول إلى المزيد من الوجهات وإلى أسطول مجمّع يضم ما يزيد على 700 طائرة، بما يمنحنا القدرة على أن نلبي المتطلبات الفردية لكل ضيف».

مدن

تغطي حملة العروض الترويجية حزمة أوسع من المدن التي تخدمها رحلات «شركاء الاتحاد للطيران». ومع شبكة وجهات مجمّعة تصل إلى أكثر من 400 وجهة على امتداد ست قارات، يوفر «شركاء الاتحاد للطيران» إمكانية وصول أكبر على امتداد الوجهات المجمعّة لكل من الاتحاد للطيران، وطيران برلين، وأليطاليا، والخطوط الجوية الصربية، وطيران سيشل، والاتحاد الإقليمية، وجيت آيروايز، وطيران نيكي.

تجارب

ولتعزيز تجارب السفر لكافة الضيوف، تواصل الاتحاد للطيران الاستثمار في ابتكار منتجات رائدة عالمياً على متن الطائرات على امتداد كافة مقصورات السفر.

واستحوذت الشركة على مكانة الريادة في توفير مزايا داعمة للضيوف مثل خدمة «المربيات في الأجواء» المخصصة لمساعدة العائلات التي تسافر برفقة أطفال صغار، إلى جانب «المقاعد الذكية بالدرجة السياحية»، المصممة خصيصاً لتوفير مزيد من الراحة والمساحة الإضافية للساقين.

وشملت الإضافات التي أدخلتها الشركة على أسطولها توفير طائرات جديدة من طراز إيرباص A380 لخدمة وجهات أبوظبي ولندن، وسيدني، ومومباي، ونيويورك، وملبورن، إلى جانب إضافة طائراتها من طراز بوينغ 787 دريملاينر لخدمة الرحلات بين أبوظبي وشنغهاي، وبيرث، ودوسلدورف، مع إضافة طائرة جديدة لخدمة الرحلات إلى جوهانسبرغ قبل نهاية العام الحالي.

خدمات

وعلى صعيد الخدمات الأرضية، افتتحت الاتحاد للطيران صالات انتظار جديدة على مدار الأشهر الاثني عشر الماضية في كل من نيويورك، ولوس أنجليس، وملبورن، كما افتتحت صالة ومنتجع ضيوف الدرجة الأولى في أبوظبي في مايو الماضي.

وإلى جانب التحديثات المستمرة في الخدمات والتحسينات على متن الطائرات، تمثل حملة العروض الترويجية العالمية إضافة جديدة إلى استراتيجية الاتحاد للطيران المتنوعة لتطوير منتجات عالمية المستوى وتقديم تجارب متميزة لضيوفها مع استمرارها في تقديم السفر من منظور جديد.

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