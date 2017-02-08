“الاتحاد للطيران” تسجل نموا في عدد المسافرين خلال 2016

سجلت الاتحاد للطيران نموا في عدد المسافرين على متن رحلاتها خلال العام الماضي وصل إلى 18.5 مليون مسافر بزيادة 6 في المائة عن عام 2015 .

وساهم في تحقيق هذا النمو إدخال الشركة لطائرات جديدة إلى الخدمة إلى جانب توفير رحلات إضافية وإطلاق المزيد من المنتجات العالمية المستوى.

وشغلت الاتحاد للطيران العام الماضي أكثر من 109 الآف رحلة ركاب وشحن منتظمة قطعت ما يقرب من 446 مليون كيلومتر وغطت ما يصل إلى 112 وجهة .

وسجلت الطاقة الاستيعابية محسوبة بعدد المقاعد المتوافرة للكيلومتر نموا بنسبة 9 في المائة بينما شهدت حركة المسافرين محسوبة بعدد مسافري العائدات للكيلومتر نموا بنسبة 8 في المائة مقارنة بعام 2015 واستمر معدل إشغال المقاعد بنسبة 79 في المائة.

ويعد أسطول طائرات الاتحاد للطيران الذي يضم 119 طائرة واحدا من أساطيل الطائرات الأصغر عمرا وأكثرها كفاءة من الناحية البيئية في قطاع الطيران حيث يبلغ متوسط عمر طائرات الأسطول 6.0 سنوات .

وتسلمت الاتحاد للطيران خلال العام الماضي 10 طائرات جديدة شملت ثلاث طائرات من طراز إيرباص A380 وخمس طائرات من طراز بوينغ 787 وطائرتي شحن من طراز بوينغ 777-200.

ومن المقرر استلام 12 طائرة إضافية خلال العام الجاري تشمل تسع طائرات من طراز بوينغ 787 وطائرتين من طراز إيرباص A380 وطائرة شحن من طراز إيرباص A330-200.

وتستمر الاتحاد للطيران في الاحتفاظ بأقوى التصنيفات الائتمانية في صناعة الطيران “تصنيف A من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني” بما يؤكد على قوة نموذج عملها الناجح الذي يحظى بالتقدير على نطاق واسع في القطاع المالي العالمي.

وقال جيمس هوجن الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران إن العام الماضي شهد نموا مستداما في ظل بيئة أعمال صعبة للغاية غير أنه في تلك الظروف تظهر القيمة الحقيقية لمنتجاتنا وخدماتنا الفائقة “.

وأوضح أن نموذج أعمال مجموعة الاتحاد للطيران يثبت قوته وفعاليته من خلال تنوع شركات المجموعة وتحقيق التضافر ووفورات التكاليف وتوزيع المخاطر عالميا وتقديم الهيكلية الجديدة للمجموعة والتي تسهم في ترسيخ أعمال الشركة لمواصلة النمو والتطوير على المدى الطويل ” .

وأطلقت الاتحاد للطيران وجهات جديدة في عام 2016 شملت البندقية “فينيسيا” في إيطاليا والرباط في المغرب وصبيحة كوكجن في تركيا.

وبدأت طائرة إيرباص A380 التي تحظى بتقدير كبير من ضيوف الشركة في خدمة وجهتي مومباي وملبورن في حين تم إطلاق طائرة بوينغ 787 دريملاينر لخدمة وجهات إضافية شملت بيرث وشنغهاي وجوهانسبرغ ودوسلدورف.

كما أضافت الشركة رحلة يومية خامسة على وجهة الدوحة ورحلة إضافية يوميا إلى وجهتي القاهرة وكوزيكود فضلا عن زيادة عدد الرحلات إلى الدمام ومانيلا وطهران.

ونقلت الاتحاد للطيران أكثر من 76 في المائة من إجمالي المسافرين الذين سافروا من وإلى مطار أبوظبي الدولي في 2016 وبعد إضافة شركاء الاتحاد للطيران بالحصص الذين يشغلون رحلات إلى العاصمة أبوظبي يرتفع العدد الإجمالي إلى 86 في المائة من حركة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي.

وقدمت الشراكات بالرمز والحصص 5.5 مليون مسافر على رحلات الاتحاد للطيران بزيادة نسبتها 9 في المائة عن أعداد المسافرين الذين أضافتهم الشراكات بالرمز والحصص خلال عام 2015 والذين بلغ عددهم خمسة ملايين مسافر.

و أبرمت الشركة اتفاقيات جديدة للشراكة بالرمز مع طيران أفيانكا كولومبيا وأفيانكا البرازيل وشركة طيران كولولا وطيران بريسيشن وطيران الجبل الأسود.

وتوسعت الاتحاد للطيران بصورة كبيرة في اتفاقياتها للشراكة بالرمز القائمة بالفعل مع طيران برلين وأليطاليا وبروكسل آيرلاينز وطيران ناس وجيت آيروايز والخطوط الجوية الماليزية وخطوط هونغ كونغ الجوية وفيرجن أستراليا.

كما قامت الاتحاد للطيران بتوقيع اتفاقيات جديدة لمتابعة الرحلات مع شركة طيران لوفتهانزا وبيجاسوس وماليندو وطيران لاتام.

وتوفر الاتحاد للطيران اليوم شبكة مجمعة لوجهات المسافرين والشحن تضم ما يقرب من 600 وجهة عبر 188 اتفاقية شراكة لمتابعة الرحلات مع ناقلات أخرى و53 اتفاقية شراكة بالرمز.

تشمل شبكة شركاء الاتحاد للطيران بالحصص كلا من طيران برلين والخطوط الجوية الصربية وطيران سيشل وأليطاليا وجيت آيروايز وفيرجن أستراليا والاتحاد الإقليمية وتمثل سابع أكبر تجمع لشركات الطيران على مستوى العالم.

وخلال عام 2016 نقل أسطول طائرات تلك الشركات الذي يضم مجتمعا نحو 705 طائرات ما يصل إلى 126.6 مليون ضيف.

وفي نوفمبر 2016 سجلت شركة الاتحاد للطيران الهندسية أسبوعا قياسيا من أعمال الصيانة الثقيلة للطائرات في مرافقها المتطورة في أبوظبي.

وقدمت الشركة خدمات الصيانة إلى طائرات تابعة لست شركات طيران من الشركات السبع الشريكة عبر فريقها الذي يضم 3 آلاف فرد من المتخصصين بقطاع صيانة الطائرات .. ونقل قسم الاتحاد للشحن العام الماضي 592,700 طن بما يمثل استقرارا عند المقارنة على أساس سنوي.

وعزز الاتحاد للشحن خدمات الشحن إلى العديد من الأسواق الجديدة التي تشمل كولومبوس ريكنبيكر في أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية وإيست ميدلاندز ولندن ستانستيد في المملكة المتحدة وكوبنهاغن وبروكسل وأديس أبابا والدار البيضاء في إفريقيا وكولومبو ومسقط وتشنغتشو في الصين الأمر الذي يرفع عدد الوجهات المخصصة للشحن فقط إلى 15 وجهة.

وسجلت أعمال برامج الولاء التابعة للمجموعة نموا قويا حيث انضم ما يزيد على 3 ملايين عضو جديد إلى برامج “ضيف الاتحاد” وميلي ميليا “أليطاليا” وتوب بونس “طيران برلين” وجيت بريفليج والتي توفر اليوم مزاياها إلى ما يقرب من 20 مليون عضو.

ووصل عدد موظفي مجموعة الاتحاد للطيران إلى 26 ألفا و635 موظفا يمثلون نحو 150 جنسية واستمرت الناقلة في جعل برامج التوطين أولوية رئيسية لها واحتفلت خلال شهر نوفمبر الماضي بتخرج 310 من القادة المستقبليين بقطاع الطيران من برامج “قادة المستقبل” التابعة لها بما يمثل دلالة قوية على التزام الشركة بالاستثمار في موظفيها.

ويعمل بالاتحاد للطيران ما يزيد على ثلاثة آلاف مواطن ومواطنة إماراتية ومن إجمالي قوة العمل المواطنة بالاتحاد للطيران تصل نسبة المواطنات الإماراتيات إلى 52 في المائة بما في ذلك المهندسات وقائدات الطائرات.