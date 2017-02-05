“الاتحاد للطيران” تستأنف استقبال المسافرين إلى أمريكا

أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد للطيران، معاودة السماح لمواطني الدول السبع التي حظر “ترامب” دخولها للولايات المتحدة، بالسفر إليها بعد قرار قضائي نقض قرار ترامب.

وقال المتحدث باسم الشركة في بيان إعلامي: “في أعقاب التوصية التي وصلتنا اليوم من دائرة الجمارك وحماية الحدود التابعة للولايات المتحدة في مطار أبوظبي الدولي، ستستأنف الشركة استقبال المسافرين من مواطني الدول السبع التي تم ذكرها الأسبوع الفائت. وبطبيعة الحال ستكون الموافقة وقفًا على إتمام إجراءات التفتيش والفحص التي تتولاها الهيئات المعنية التابعة للولايات المتحدة وفق ما كان متبعًا قبل صدور القرار التنفيذي بتاريخ 27 يناير.”

وأضاف “ستواصل الاتحاد للطيران مراقبة التطورات في الولايات المتحدة وستعمل بشكل وثيق مع السلطات المعنية والضيوف المسافرين مع تطور الوضع. يوصى الضيوف الكرام بالاطلاع على المواقع الرسمية التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية أو التواصل مع أقرب قنصلية تابعة لها قبيل موعد سفرهم للحصول على آخر المستجدات والمعلومات فيما يخص متطلبات الدخول للولايات المتحدة.”

وأوضح المتحدث أن “مكاتب خدمة العملاء التابعة لنا تعمل على امتداد العالم على ضمان مشاركة كافة المعلومات مع الضيوف المسافرين، وسوف نواصل تقديم المشورة والمساعدة لضيوفنا الكرام لضمان سير رحلتهم كما هو مخطط لها.”