“الاتحاد للطيران” تدعو إلى القنصلية الأمريكية قبل السفر لأمريكا

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دعت شركة “الاتحاد للطيران” مواطني الدول الست المشمولين بقرار حظر الدخول الأمريكي الجديد بالتوجه إلى أقرب سفارة أو قنصلية أمريكية للتأكد من أنه يحق لهم الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن متطلبات الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية خاضعة للتغيير، لافتة إلى أنه من المحتمل أن تخضع للمزيد من التفسير من قبل الجهات والمحاكم الإدارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر متحدث رسمي باسم الاتحاد للطيران أن القرار الذي سيبدأ سريانه بتاريخ 16 مارس الجاري ينص على حظر الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية على مواطني كل من إيران والسودان والصومال وسوريا واليمن وليبيا لمدة 90 يومياً (120 يوماً للاجئين من سوريا) إلا إذا كانوا يحملون تأشيرة دخول صالحة للولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من 27 يناير 2017.

وأشار إلى أن القرار يستثني الأشخاص الذين يحملون مستندات الإقامة الدائمة القانونية في أمريكا، ومزدوجي الجنسية، وأولئك الذين يحملون تأشيرات دبلوماسية، والذين سبق لهم الحصول على حق اللجوء إلى أمريكا، والأفراد الذين أمضوا فترة متواصلة من العمل أو الدراسة أو غيرها من الأنشطة على المدى الطويل، وأولئك الذين لديهم أعمال والتزامات مهنية مهمة.

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Tags:أمريكاالاتحاد للطيرانطيران
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امل صبرى

امل صبرى

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