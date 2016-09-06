الاتحاد الأوروبي يدرس إنشاء صندوق أزمة لليورو

يبحث وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية بالاتحاد الأوروبي فى اجتماع مقرر يوم الجمعة إنشاء صندوق أزمة لمنطقة اليورو للمساعدة في حماية المنطقة من الصدمات المالية.

وقالت سلوفاكيا التى تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد فى مذكرة معدة لمناقشات الوزراء يومي الجمعة والسبت فى براتيسلافا إن منطقة اليورو التى تضم 19 دولة ينقصها حاليا عنصران لضمان عمل الاتحاد النقدي بشكل جيد.

العنصر الأول هو آلية تأمين يمكن من خلالها نقل الأموال من دول الاتحاد الأوروبي المزدهرة إلى تلك التى تعانى من تعثر. أما الثاني الثاني فآلية استقرار لتخفيف الصدمات الخارجية على منطقة اليورو ككل. وسيوفر وجود “قدرة مالية” لمنطقة اليورو كلا العنصرين.

وقالت المذكرة التى أعدتها الرئاسة السلوفاكية للاتحاد الأوروبي “توافر القدرة المالية… يقلل من الضغط على البنك المركزي للانخراط فى سياسة نقدية غير تقليدية.”

فكرة القدرة المالية مطروحة منذ أزمة الديون السيادية في 2012 وهى جزء من مخطط التكامل الاقتصادى لمنطقة اليورو على المدى المتوسط إلى الطويل.

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