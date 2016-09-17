الاتحاد الأوروبي سيتخذ إجراءات قانونية بشأن انبعاثات الغاز من السيارات

قالت المفوضة الصناعية للاتحاد الأوروبي إن الاتحاد سيتخذ إجراء قانونيا ضد بعض الدول الأعضاء لعدم مراقبتها لقواعد انبعاث الغاز من السيارات كما أنه يصعد الجهود للحصول على تعويضات للمستهلكين الذين تعرضوا للخداع من قبل شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات.

وقالت المفوضة اليزابيث بينكوفسكا لرويترز إنها تريد‭ ‬”بالتأكيد” بدء إجراءات رسمية ضد‭ ‬”ليس كل وليس إحدى” الدول الأعضاء للسماح بتجاوز في الانبعاثات ولكنها مازالت تجمع الأدلة.

وقالت “سيكون ذلك خلال الأسابيع القليلة المقبلة ..‭ ‬بضعة أشهر من الآن لأنه يتعين علينا استكمال الأدلة”.

وامتنعت عن تحديد أسماء دول الاتحاد الأوروبي التي سيشملها ذلك.

وأضافت “نحتاج لأساس قانوني قوي جدا ولكن بالتأكيد أريد بدء (إجراءات بشأن)الخروقات”.

وأكدت بينكوفسكا دعوات لتقديم شركة فولكسفاجن الألمانية لصناعة السيارات تعويضات لأصحاب السيارات التي تعمل بالديزل في أوروبا وفقا للتسوية التي توصلت إليها وبلغ حجمها 15 مليار دولار في الولايات المتحدة قائلة إنه ليس من الإنصاف معاملة أصحاب السيارات الأوروبيين بأسلوب مختلف بسبب اختلاف النظام القضائي.

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