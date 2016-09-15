“الاتحاد” أفضل شركة طيران للوجهات خارج شبكتها

فازت الاتحاد للطيران، بجائزة «أفضل شركة طيران دولية للوجهات خارج شبكة وجهاتها»، في إطار «جوائز قطاع السفر الوطني» لعام 2016، التي تنظمها «رابطة وكلاء السفر في نيوزيلندا»، والتي تم توزيعها في مدينة أوكلاند في نيوزيلندا مؤخراً. وجاءت الجائزة التي فازت بها الاتحاد للطيران، بناءً على تصويت خبراء قطاع السفر في نيوزيلندا، تقديراً للمنتجات والخدمات عالمية المستوى التي توفرها الشركة.

وقالت سارة بيلت، المدير العام لمكاتب الاتحاد للطيران في أستراليا ونيوزيلندا، والتي تسلمت الجائزة نيابةً عن الشركة:

باعتبارنا شركة طيران لا تشغل الرحلات في نيوزيلندا، فإننا نعتمد على دعم شركائنا من شركات الطيران، لتوفير رحلات ربط سلسة عابرة لبحر تاسمان من نيوزيلندا إلى وجهاتنا في أستراليا.

وتمثل الشراكات التي نتمتع بها مع شركات الطيران الشريكة، عاملاً حيوياً لنجاحنا في السوق النيوزيلندية. وأشادت بيلت بشركة «فيرجن أستراليا»، شريكة الاتحاد للطيران بالحصص، وشركة «طيران نيوزيلندا»، الشريك بالرمز للاتحاد للطيران، على مساهماتهم في نجاح الشركة.

وتضع الاتحاد للطيران رمزها على رحلات شريكتها بالحصص فيرجن أستراليا، ورحلات طيران نيوزيلندا من أوكلاند، وكرايست تشيرش، وكوينزتاون، وويلنغتون إلى الوجهات الأربع الرئيسة للشركة في أستراليا، والتي تشمل بريزبين، وسيدني، وملبورن، وبيرث.

وتدخل جوائز قطاع السفر الوطني السنوية التابعة لرابطة وكلاء السفر في نيوزيلندا، عامها الثالث في 2016. وتمثل جائزة «أفضل شركة طيران دولية للوجهات خارج شبكة وجهاتها»، المرة الأولى التي تفوز بها الاتحاد للطيران بهذه الفئة.

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