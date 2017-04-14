الإنفاق المالي للصين يقفز بأكثر من 25%

ارتفع الإنفاق المالي للصين بنسبة 25.4% خلال مارس/ آذار مقارنة بما كان عليه قبل عام، وهي وتيرة أسرع من تلك المسجلة خلال الشهرين الأولين من هذا العام، بدعم من تزايد ضخ الحكومة المركزية والحكومات المحلية للأموال في مشروعات البنية التحتية لدعم النمو الاقتصادي.

وبحسب بيانات وزارة المالية الصادرة اليوم الجمعة، ارتفع الإنفاق المالي بنسبة 21% خلال الربع الأول مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مشيرة إلى أن التسارع في الإنفاق خلال الشهر الماضي يأتي مقارنة بوتيرة بلغت 17.4% خلال يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته عبر موقعها الإلكتروني، إن إنفاق الحكومة المركزية ارتفع بنسبة 24.3% خلال مارس/ آذار بينما ارتفع إنفاق الحكومات المحلية بنسبة 25.6%.

ورغم ذلك أشارت البيانات إلى تباطؤ نمو الإيرادات المالية إلى 12.2% خلال مارس/ آذار مقارنة بـ14.9% خلال الشهرين الأولين من العام.