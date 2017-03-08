الإمارات: 304 مليارات أصول نقدية للمصارف المدرجة

بلغ إجمالي النقد والأرصدة للبنوك الوطنية المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي لدى المصرف المركزي حوالي 304 مليارات درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي بنمو 13 % مقارنة مع 268.3 مليار درهم سجلها 21 بنكاً وطنياً مدرجاً بنهاية ديسمبر من 2015. وبحسب تحليل «البيان الاقتصادي» مثلت الأصول النقدية ما يقارب 13.5 % من إجمالي موجودات البنوك المدرجة بنهاية السنة المالية 2016 مقارنة مع 12.9 % حصتها من إجمالي الموجودات بنهاية 2015.

إضافات جديدة

وبلغ إجمالي موجودات البنوك الـ21 المدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين بنهاية العام الماضي حوالي 2.25 تريليون درهم بنمو 8.1 % مقارنة مع إجمالي موجوداتها المعلن عنه بنهاية 2015 والذي كان يبلغ 2.08 تريليون درهم، مضيفةً 169.5 مليار درهم خلال 2016.

واستحوذت البنوك الوطنية المدرجة في سوق أبوظبي وعددها 14 بنكاً على ما يقارب 63 % من إجمالي النقد والأرصدة لدى المصرف المركزي بنهاية 2016، ما يعادل 192 مليار درهم حيث ارتفعت

16.6 % مقارنة مع نهاية العام 2015. أما في دبي، فبلغ إجمالي النقد والأرصدة للبنوك السبعة المدرجة في السوق نحو 111.8 مليار درهم بنهاية العام الماضي مقارنة مع 103.6 مليارات خلال 2015 وبنمو 8 %.

حصة أبوظبي

واستحوذت بنوك أبوظبي على 60.5 % من الإجمالي حيث بلغت 1.36 تريليون درهم، بنمو 6.3 % مقارنة مع 1.28 تريليون بنهاية ديسمبر 2015، أو ما يعادل إضافة 80.5 مليار درهم. في حين بلغ إجمالي موجودات بنوك دبي المدرجة نحو 890 مليار درهم بنهاية ديسمبر من العام الماضي مقارنة مع 800.8 مليار درهم سجلتها البنوك بنهاية السنة المالية 2015 لتبلغ نسبة النمو

11 % خلال العام الماضي أو ما يعادل إضافة 89 مليار درهم.

وتصدر أبوظبي الوطني قائمة البنوك الوطنية المدرجة الأعلى قيمة من حيث الأصول النقدية حيث بلغت بنهاية ديسمبر 98.7 مليار درهم، تلاه الإمارات دبي الوطني بنحو 57.2 مليار درهم ثم الخليج الأول بأصول نقدية 24.8 مليار درهم، يليه أبوظبي الإسلامي 20.4 ملياراً.