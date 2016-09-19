الإمارات 28 عالمياً في مؤشر الاقتصاد الأخضر

حلت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً وإقليمياً، والمرتبة الثامنة والعشرين على مؤشر إدراك الاقتصاد الأخضر العالمي الصادر عن مؤسسة «دوال سيتيزن» والذي شمل 80 دولة في أنحاء العالم، بما فيها الاتحاد الأوروبي.

وشمل المؤشر في نسخته الخامسة معلومات عن 50 مدينة في العالم. وتقدمت الإمارات في ترتيبها على دول متقدمة مثل إيطاليا واليونان، وسجلت في معدل الأداء 48.50 نقطة. وفي المؤشر الفرعي للبيئة حصلت الإمارات في الأداء على 66.21 نقطة. وأشار التقرير الى أن أكبر ثلاث شركات في الإمارات هي اتصالات وبنك الخليج الأول وموانئ دبي العالمية، وهي تساهم في التنمية المستدامة في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات أمامها مجال واسع لتحقيق مزيد من التقدم في مجال الاقتصاد الأخضر، حيث إنها تعمل على تطوير المزيد من مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات الاستهلاك.

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