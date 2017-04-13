الإمارات: 244.3 مليار درهم تجارة الذهب الخارجية

ارتفع حجم تجارة الذهب الخارجية للدولة إلى 244.3 مليار درهم العام الماضي من 217 مليار درهم في عام 2015 بزيادة نسبتها 13%.

ووفقاً لتقرير أصدرته الهيئة الاتحادية للجمارك أمس، حول التجارة الخارجية المباشرة للذهب للدولة في عام 2016 بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم خلال العام الماضي بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم وبلغت قيمة إعادة التصدير 26 مليار درهم.

وقال المفوض علي محمد بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك إن بيانات تجارة الذهب في الدولة تؤكد مكانة الدولة كمركز عالمي لتجارة الذهب، حيث تستحوذ على 14% من حجم تجارة الذهب العالمية.

مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الصادرات وإعادة التصدير يكشف تنامي القدرة التنافسية لصناعة وتجارة الذهب في الإمارات، ويؤكد أهميتها التجارية على خريطة تجارة الذهب العالمية.