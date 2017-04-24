الإمارات: 24.64 ملياراً استثمارات محلية للبنوك في عام

أضافت البنوك استثمارات محلية جديدة في أول شهرين من العام الحالي بلغت 6.87 مليارات درهم بنمو 4.64 % مقارنة بديسمبر الماضي وبزيادة في فبراير فقط بلغت 4.08 مليارات درهم بنمو شهري 2.71 % لتصل تلك الاستثمارات الجديدة إلى 24.64 مليار درهم خلال عام (من نهاية فبراير 2016 حتى نهاية فبراير 2017 ) بنمو سنوي 18.91 % مقارنة بنحو 130.27 مليار درهم بنهاية فبراير 2016.

وكثفت البنوك العاملة أنشطتها بقطاعات الاقتصاد الوطني ورفعت استثماراتها المحلية بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين والفترة المنقضية من العام الحالي فقفز إجمالي هذه الاستثمارات إلى 154.91 مليار درهم بنهاية فبراير 2017.

وسجلت الاستثمارات المحلية للبنوك ارتفاعا خلال عام 2016 مكتملاً بلغ 26.97 مليار درهم حيث ارتفعت بنهاية العام الماضي إلى 148.04 مليار درهم مقابل 121.03 مليار درهم بنهاية عام 2015 الذي أضافت البنوك خلاله استثمارات محلية بلغت 9.78 مليارات درهم بنمو 8.8 %.

ميزانية

ووفقاً لأحدث إحصاءات للمصرف المركزي تضمنتها الميزانية المجمعة للمصارف التجارية فإنه في جانب الأصول بلغ حجم النقد والودائع لدى المصرف المركزي 271.1 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 260.01 مليار درهم بنهاية يناير الماضيين و274.37 مليار درهم بنهاية 2016 مقابل 256.34 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 بعد أن بلغ 304.19 مليارات درهم بنهاية 2015.

وبلغت الميزانية المجمعة للمصارف العاملة في الدولة تريليونين و 626.32 مليار درهم بارتفاع 16.26 مليار درهم خلال فبراير الماضي بنسبة 0.62 % مقارنة بتريليونين و 610.06 مليارات درهم بنهاية يناير وتريليونين و610.83 مليارات درهم بنهاية 2016 حيث رفعت البنوك ميزانيتها خلال العام الماضي بمقدار نحو 136.41 مليار درهم بنمو سنوي بلغت نسبته 5.51 %.

أرصدة

وأشارت الإحصاءات إلى أن قيمة الأرصدة لدى المصارف المقيمة بلغت 65.41 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 68.89 مليار درهم بنهاية يناير الماضيين و63.13 مليار درهم بنهاية 2016 و 64.16 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 53.95 مليار درهم بنهاية 2015 فيما بلغ صافي التعامل مع المركز الرئيسي و/ أو الفروع في الخارج 92.29 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 90.73 مليار درهم بنهاية يناير و103.26 مليارات درهم بنهاية العام الماضي و77.16 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 84.25 مليار درهم بنهاية 2015.

وأظهرت أن الأرصدة لدى المصارف الأخرى في الخارج بلغت 153.26 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 154.83 مليار درهم بنهاية يناير الماضيين و145.95 مليار درهم بنهاية العام الماضي و 139.73 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 151.48 مليار درهم بنهاية 2015 في حين بلغت التسهيلات الائتمانية شاملة القروض والسلف والسحب على المكشوف 1.62 تريليون درهم مقابل 1.61 تريليون درهم بنهاية يناير 2017 مقابل 1.6 تريليون درهم بنهاية العام الماضي و1.53 تريليون درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 1.5 تريليون درهم بنهاية 2015.

خصوم

ووفقاً لإحصائيات المصرف المركزي فإنه في جانب الخصوم ارتفعت قيمة الودائع النقدية إلى 424.42 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 412.97 مليار درهم بنهاية يناير 2017 و 411.68 مليار درهم بنهاية العام الماضي و412.97 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 فيما بلغت قيمة الودائع شبه النقدية بالقطاع المصرفي الإماراتي التي تتألف من الودائع الادخارية ولأجل للمقيمين والتأمينات التجارية بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية 754.78 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 749.88 مليار درهم بنهاية يناير الماضيين و751.04 مليار درهم بنهاية 2016 و719.45 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 729.52 مليار درهم بنهاية 2015.

ودائع اتحادية

أشارت الإحصاءات إلى أن قيمة ودائع الحكومة الاتحادية بلغت 197.22 مليار درهم بنهاية فبراير مقابل 183.8 مليار درهم بنهاية يناير 2017 ومقابل 185.04 مليار درهم بنهاية العام الماضي و156.43 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقابل 158.79 مليار درهم بنهاية 2015 وبلغت قيمة الاعتمادات المستندية 191.68 مليار درهم مقابل 196.93 مليار درهم بنهاية يناير و199 مليار درهم بنهاية العام الماضي و165.92 مليار درهم بنهاية فبراير2016 مقابل 171.49 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015.