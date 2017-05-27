الإمارات: وصول أولى شحنات الوقود النووي وتخزينها بأمان في أبوظبي

أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية اليوم عن وصول أولى شحنات الوقود النووي اللازم لتشغيل أولى محطات المشروع في موقع براكة بمنطقة الظفرة في إمارة أبوظبي.

وسيتم تخزين هذه الشحنة بشكل آمن في الموقع، إلى حين إصدار الهيئة الاتحادية للرقابة النووية رخصة تشغيل المحطتين الأولى والثانية الأمر الذي يمهد لبدء العمليات التشغيلية وإنتاج طاقة كهربائية.

وذكرت “وام” أنه تم نقل الوقود النووي وفقاً لأعلى المعايير العالمية وطبقا لتوصيات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وتحت حماية جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل.

وتم تصنيع حزم الوقود النووي من قبل شركة “كيبكو للوقود النووي” التابعة للشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو” طبقا لمواصفات المفاعل المتقدم من طرازAPR1400 المعتمد في محطات براكة، حيث نقلت حزم الوقود الى موقع المشروع في حاويات مصممة لحمايتها من أي أضرار، علما بأن عملية النقل لا تتطلب إجراءات حماية استثنائية من الإشعاعات، حيث أن الوقود النووي الجديد وغير المستخدم لا ينتج سوى مستويات ضئيلة وطبيعية من الإشعاعات.

وكانت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية قد وقعت مع شركات عالمية تعمل في مجال توريد الوقود النووي، عقودا في العام 2012، تتضمن ضمان إمداد محطات براكة الأربع بالوقود النووي لـ 15 عاما.

واجتازت حزم الوقود التي وصلت إلى موقع براكة بنجاح كافة فحوصات الجودة، وأصبحت جاهزة لمرحلة التشغيل وإنتاج الطاقة الكهربائية حال صدور الموافقات الرقابية والتنظيمية.

يشار إلى أن الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى بدأت عام 2012، ووصلت نسبة انجازها إلى 95 %، أما النسبة الكلية لإنجاز المحطات الأربع فقد وصلت إلى 80 %، وستوفر مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بعد تشغيل المحطات الأربع ربع احتياجات دولة الامارات من الطاقة الكهربائية.

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