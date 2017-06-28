الإمارات: ودائع البنوك تُقارب التريليون درهم

استقطبت المصارف العاملة في الدولة، ودائع جديدة من القطاع الخاص خلال الشهور المنتهية من العام الجاري بلغت قيمتها 16.4 مليار درهم وبلغت 996.9 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 980.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي بنمو بلغ 1.7% خلال 5 شهور ومقابل 951.6 مليار درهم بنهاية مايو 2016 حيث استقطبت البنوك ودائع جديدة من القطاع بقيمة 45.3 مليار درهم على مدى عام بنمو سنوي 4.8%.

وأظهرت أحدث إحصاءات للمصرف المركزي أن المصارف العاملة بالدولة استقطبت ودائع جديدة من القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) خلال الشهور المنتهية من العام الحالي 12.3 مليار درهم وبلغت 180.7 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 168.4 مليار درهم بنهاية العام الماضي بنمو بلغ 7.3% خلال 5 شهور ومقابل 159.7 مليار درهم بنهاية مايو 2016 حيث استقطبت البنوك ودائع جديدة من القطاع بقيمة 21 مليار درهم على مدى عام بنمو سنوي 13.1%.

وأوضحت أن البنوك استقطبت ودائع حكومية جديدة منذ بداية 2017 بلغت 27.3 مليار درهم و214.1 مليار درهم بنهاية مايو الماضي مقابل 186.8 مليار درهم بنهاية 2016 بنمو 14.6% خلال 5 شهور ومقابل 185.9 مليار درهم بنهاية مايو 2016 حيث استقطبت البنوك ودائع جديدة من القطاع بقيمة 28.5 مليار درهم على مدى عام بنمو سنوي 15.4%

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