“الإمارات” و”الاتحاد” يؤكدان التزامهما بمتطلبات السفر إلى أميركا

أكدت كل من طيران الإمارات والاتحاد للطيران التزامهما بتوجيهات وكالة الجمارك وحماية الحدود الأميركية فيما يتعلق بمتطلبات السفر ودخول الولايات المتحدة، وقال متحدث باسم طيران الإمارات إن الإجراءات الجديدة لدخول الولايات المتحدة المتعلقة بمواطني 7 دول تسري على جميع الركاب وأطقم الرحلات من طيارين ومضيفين جويين.

وأضاف المتحدث باسم الناقلة أن أياً من أفراد أطقمها لم يتأثر بالإجراءات الجديدة حتى الآن، لكنها أجرت التعديلات اللازمة فيما يتعلق بأطقم الرحلات امتثالاً لهذه لإجراءات.

وتواصل طيران الإمارات تسيير رحلاتها المنتظمة إلى الولايات المتحدة كالمعتاد. وأوضح أن طيران الإمارات توفر كل مساعدة ممكنة للركاب المتأثرين بهذه الإجراءات، حيث تتيح تغيير الحجز أو استرجاع ثمن التذاكر لحاملي جوازات الدول السبع، الذين اشتروا تذاكر سفر من/ إلى الولايات المتحدة.

كما أكدت شركة الاتحاد للطيران أنها ستواصل العمل بصورة وثيقة مع دائرة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، سواء في أبوظبي أو الولايات المتحدة الأميركية بشأن المشكلات المتعلقة بالهجرة التي طُرحت هذا الأسبوع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد للطيران: «تأثر عدد من مسافرينا، وسنواصل مساعدتهم على تحديد المشكلات قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأميركية، ومتى كان مسموحاً به فإن الشركة وفّرت تغيير الحجز أو استرداد سعر التذكرة أو إعادة الحجز للمسافرين، وذلك حسب السياسة المحدثة للشركة».