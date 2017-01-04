“الإمارات” و”الاتحاد” ضمن أكثر الناقلات أماناً في العالم

تصدرت الناقلتان الوطنيتان «الإمارات» و«الاتحاد»، قائمة شركات الطيران العالمية الأكثر أماناً في 2016.

وحلت طيران الإمارات في المركز السابع، فيما حلت الاتحاد للطيران في المركز الثامن في القائمة، التي أعدها «مركز تقييم بيانات حوادث الطائرات» لصالح مجلة «إيرو إنترناشيونال» الألمانية المتخصصة في موضوعات الطيران، فيما حلت «كاثي باسيفيك»، ومقرها هونغ كونغ، بالمركز الأول، كأفضل شركة طيران في العالم من حيث سجل الأمان.

وبحسب معدي الدراسة، المقرر نشرها كاملة في المجلة يوم 18 يناير الحالي، فإن «الاتجاه الإيجابي بالنسبة لأمن وسلامة الطيران استمر خلال العام الماضي»، مشيرين إلى الانخفاض النسبي لحوادث الطيران خلال 2016، كما أشارت الدراسة إلى أنه رغم تعرض أكبر 60 شركة طيران في العالم لبعض الحوادث التي أدت إلى تحطم الطائرات، فإن أياً من هذه الحوادث لم يسفر عن سقوط قتلى.