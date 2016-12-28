“الإمارات للمواصفات والمقاييس” تلزم المستوردين بتطبيق شروط جديدة

أعلنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” أنها ستطبق أربع مواصفات إماراتية جديدة لتقييم جودة السلع المتداولة في الدولة، وذلك خلال الربع الأول من 2017.

وأوضح عبد الله المعيني المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، أن لوائح المواصفات الأربع تتضمن لائحة محدثة لكفاءة الطاقة وترشيدها، والرقابة على المصاعد، والسلالم المتحركة في المرافق العامة ومحطات المترو، ولائحة كابلات الاتصالات في مجال الإنترنيت، و لائحة الأجهزة الكهربائية القابلة للانفجار في أجواء معينة.

وأشار إلى أن الهدف من تطبيق هذه المواصفات الجديدة هو رفع جودة السلع المتداولة في أسواق الدولة، ومنع إنتاج واستيراد سلع ومنتجات رديئة، تسبب أضراراً للإنسان أو المرافق أو البيئة.

وأضاف أن الهيئة منحت فترات سماح للمنتجين والمستوردين للتخلص من المخزون قبل البدء في تطبيق هذه المواصفات الجديدة، وذلك بهدف عدم إلحاق أية خسائر بالمنتجين والمستوردين.