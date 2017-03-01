“الإمارات للغاز المسال” تلغي مناقصة محطة تخزين الغاز الطبيعي المسال

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ألغت شركة “الإمارات للغاز الطبيعي المسال” مشروع إنشاء محطة تخزين الغاز الطبيعي المسال في الفجيرة، التي تقدر تكلفتها بين 2 و3 مليارات دولار.

وقالت مصادر إن الشركة ألغت عقدي الأعمال التحضيرية والهندسية والإنشائية في المحطة، بعد عامين على تقديم شركات المقاولات عروضها في مناقصة المشروع.

وكان من المخطط لمحطة الفجيرة أن تزود شبكة خطوط أنابيب الغاز في دولة الإمارات بنحو 1.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يومياً، أي ما يعادل 9 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، وقدمت شركات مختلفة عروضها للمناقصة في فبراير 2015.

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Tags:الإمارات للغاز المسالالفجيرةتخزين
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وفاء عثمان

وفاء عثمان

صحفية بمجلة أموال ومختصة بالشؤون الأقتصادية بموقع مجلة أموال

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