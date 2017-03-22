“الإمارات للشحن الجوي” تنقل أشهر خيول السباق للمشاركة في كأس دبي العالمي

نقلت شركة الإمارات للشحن الجوي التابعة لشركة طيران الإمارات مجموعة من أشهر خيول السباق في العالم إلى دبي، وذلك بهدف المشاركة في كأس دبي العالمي والذي سيقام يوم 25 مارس الجاري.

وأوضحت الشركة أن من أبرز الخيول التي نقلتها المهر “آروغيت” الذي فاز في وقت سابق من هذا العام بكأس بيغاسوس العالمي في ولاية فلوريدا ويعد من أبرز المرشحين للفوز بسباق كأس دبي العالمي وتبلغ قيمة جوائزه النقدية 10 ملايين دولار أمريكي، والمهر ” هوبرتونيتي المرشح” ايضاً للفوز بالكأس.

ونقلت الشركة أيضاً المهران ” ستولووكن دود” ، و “إمبريال هينت” من الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في السباقات التي تقام على جانب كأس دبي العالمي.

وتعاونت الناقلة مع شركة نقل الخيول العالمية “جناح مانيجمنت كومباني” التي وفرت أخصائيين لمرافقة الخيول لضمان وصولهم إلى دبي بسلام وأمان”.