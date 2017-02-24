“الإمارات للألمنيوم” تنضم إلى المبادرة العالمية للاستدامة

انضمت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إلى «مبادرة رعاية الألمنيوم»، التي تجمع تحت مظلتها، كبرى الشركات العالمية الرائدة بقطاعات التعدين وسبك المعادن، جنباً إلى جنب، بعض من أهم عملاء شركات الألمنيوم، وذلك لوضع معايير عالمية للحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية. وبذلك تكون أول شركة ألمنيوم في منطقة الشرق الأوسط تنضم إلى المبادرة العالمية.

واستثمرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم نحو مليار دولار تقريباً منذ 2010، لتبني واستخدام أرقى التقنيات والمرافق التكنولوجية لتخفيض وإدارة الانبعاثات والنفايات، وتقدم إسهامات اجتماعية هامة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية الأوسع نطاقاً.

والتركيز على رفاهية وسلامة العمال. وتضم قائمة الشركات الأعضاء والمؤيدين الحاليين لمبادرة رعاية الألمنيوم، أبرز شركات التعدين وسبك المعادن، مثل ألكوا وريو تينتو، وشركات عالمية شهيرة، تستخدم الألمنيوم في تصنيع منتجاتها، مثل أبل وبي إم دبليو وأودي، وكوكا كولا ونسبرسو.

وتعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في الدولة خارج صناعة النفط والغاز، كما أن منتجات الألمنيوم التي تصنعها الشركة، هي أكبر سلعة تصدير مصنوعة في الإمارات، بعد النفط والغاز. وقال عبد الله كلبان، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم:

الألمنيوم تقريباً يلامس حياة الجميع على كوكب الأرض، وهو أيضاً الحال بالنسبة للآثار المترتبة على تصنيع الألمنيوم، حيث ستمكننا عضويتنا في مبادرة رعاية الألمنيوم، من مشاركة خبراتنا ومعارفنا المتعلقة بالحوكمة والمسؤولية البيئية والاجتماعية.

وكذلك تحسين معدلات أدائنا بشكل أكبر. من جانبها، قالت فيونا سولومان، الرئيس التنفيذي لمبادرة رعاية الألمنيوم: «تعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر منتج للألمنيوم الأولي في منطقة الخليج، التي أضحت مركزاً عالمياً هاماً لإنتاج الألمنيوم، ونرحب بانضمام شركة الإمارات العالمية للألمنيوم لمبادرة رعاية الألمنيوم، والجهود التي نبذلها لوضع معايير الاستدامة، وبرنامج الاعتماد لمجمل سلسلة القيمة المضافة بصناعة الألمنيوم».

وتم تدشين مبادرة رعاية الألمنيوم في عام 2012، وتهدف إلى تعزيز عمليات الإنتاج المسؤول، وتأمين ورعاية صناعة الألمنيوم، وتقوم الشركات الأعضاء في المبادرة، بما يشمل المنتجين والمستخدمين وأصحاب المصالح، بصياغة المعايير العالمية للأداء والتوريدات، على امتداد سلسلة القيمة المضافة.

بلغت الانبعاثات الإجمالية لغازات الدفيئة الصادرة عن شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في عام 2016، بما في ذلك تلك الناتجة عن عمليات توليد الطاقة وتحلية المياه، أقل من 8 أطنان مما يعادل ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الألمنيوم، وهو المستوى الذي تتضمنه النسخة الأولى محل النقاش من «معيار الأداء»، الذي وضعته مبادرة رعاية الألمنيوم، ويتعين على المصاهر القائمة تلبيته بحلول عام 2030.