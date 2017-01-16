“الإمارات لإدارة الأصول”: نعتزم الاستثمار في سوق الأسهم السعودية

قالت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول التابعة لـ “بنك الإمارات دبي الوطني”، أنها تعتزم الاستثمار في أسواق الأسهم السعودية، نظراً لما تتمتع به من نمو ضخم محتمل.

وأوضحت أنها تعرفت عن قرب إلى السوق السعودي من خلال صناديق الاستثمار في أسهم منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا التي تملكها الشركة.

وأشار يونغ وي لي رئيس استثمارات الأسهم في الشركة في تصريح صحفي له، إلى أن الشركة تستهدف تحقيق نمو رأسمالي متوسط إلى طويل الأجل في السوق السعودية من خلال صناديق الأسهم التي تملكها الشركة.

وأضاف أن الشركة ستعمل على تقديم حلول مالية جديدة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات السوق السعودية.