الإمارات: رفع رسوم توصيل الكهرباء الى المواطنين 200%

أفاد “أحمد يوسف النعيمي” مقرر لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي أن اللجنة البرلمانية تناقش قرار الهيئة الاتحادية للكهرباء بتطبيق زيادة قدرها 200% على رسوم توصيل التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين في خمس إمارات.

وأضاف أن اللجنة ستبحث في الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار دون منح المواطنين مهلة كافية لافتاً إلى أن هذه الزيادة المفاجئة قد تشكل عبئاً على بعض المواطنين، خصوصاً الذين كانوا يريدون الانتقال إلى منازل جديدة.

و كانت الهيئة الاتحادية للكهرباء قد طبقت في أواخر شهر يوليو الماضي زيادة على رسوم توصيل التيار الكهربائي لمساكن المواطنين بنسبة 200% في خمس إمارات، وهي عجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة ومناطق من الشارقة من 100 إلى 300 درهم لكل كيلوفولت_أمبير في المساكن الجديدة.

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