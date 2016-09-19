الإمارات.. ثالث أكبر موردي السلع والخدمات للأمم المتحدة

قال تقرير دولي رسمي، إن الأمم المتحدة أنفقت 17.6 مليار دولار على أنشطتها التشغيلية خلال العام 2015، بزيادة قدرها 400 مليون دولار عن العام 2014.

وحلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة على قائمة أكبر موردي السلع والخدمات للامم المتحدة، حيث بلغت قيمة مبيعاتها للهيئة الدولية 805 ملايين دولار (ما يعادل 2954 مليون درهم).

وجاء في المرتبة الأولى بقائمة الموردين الولايات المتحدة الأمريكية التي وردت للهيئة ما قيمته 1.65 مليار دولار، تلاها الهند في المرتبة الثانية بمشتريات قيمتها 1.28 مليار دولار.

وشهدت مبيعات دولة الإمارات للأمم المتحدة ارتفاعا بنحو 8 مرات خلال عشر سنوات، إذ كانت تقارب 100 مليون دولار في 2005.

وتتوزع مشتريات الأمم المتحدة من السلع والخدمات على 13 قطاعا هي: الصحة، المواصلات، الاستشارات، الإدارة والتشغيل، البناء والهندسة، المواد الغذائية والزراعية، المساعدات الإنسانية، السلام والأمن، قطاع دعم المناخ، الطاقة، التعليم، المياه النظيفة والصرف الصحي، وتسيطر مشتريات قطاع الصحة على 23 % لتحظى بالنصيب الأكبر من المشتريات.

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